На Прикарпатті в горах всю ніч шукали туристку з Польщі

В Івано-Франківській області знайдено громадянку Польщі, яка заблукала у горах.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учора, 19 вересня, о 19:40 рятувальникам надійшла інформація про те, що у Рожнятівському районі, поблизу смт Осмолода, на горі Попадя, під час проходження маршруту групою туристів у складі чотирьох осіб - громадян Польщі - одна з туристок відстала від групи та заблукала.

Сьогодні, 20 вересня, о 08:02 рятувальники знайшли туристку. Стан здоров’я жінки задовільний.

До пошукових робіт залучались працівники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення У ДСНС України в області у складі 7 осіб та 2 од. техніки.