На Одещині вже відкачано воду з 777 підтоплених господарств

В Арцизькому та Саратському районах Одеської області тривають роботи з відведення води з 11 підтоплених дворогосподарств (відведено воду з 777 дворів).

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що мешканців пошкоджених будинків тимчасово розміщено в будинках культури, готелях та у родичів. Організовано доставку продуктів харчування і медикаментів.

До ліквідації наслідків негоди від ДСНС України залучено 49 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки і насосного обладнання.

У прес-службі нагадали, що унаслідок сильних тривалих дощів протягом 12-14 вересня у 17 населених пунктах Одещини були підтоплені 449 приватних житлових будинків, зруйновано 91 будинок та 85 будинків опинилися під загрозою руйнування.