У Києві автівка провалилася у величезну яму посеред дороги

На Подільському узвозі в Києві автівка провалилася у величезну яму прямо посеред дороги. За кермом авто перебувала дівчина - редактор телеканалу 1+1 Ганна Демидова, повідомляє ТСН.

Які травми отримала дівчина, на даний момент невідомо, - її негайно госпіталізували. Її телефон не відповідає.

Як повідомляє «Комсомольская правда в Украине», дорога на Подільському узвозі перекрита. Автомобіль дістають евакуаторами. Через цю ситуацію на перетині вулиць Фрунзе і Подільського узвозу утворилася величезна пробка.

Як написала на своїй сторінці ВКонтакте Оксана Степчук, автомобіль з дівчиною провалився в яму о 6:30.

"Розійшовся асфальт! Їй дивом пощастило, що вона повністю не провалилася в цю діру, глибина 3 метри! Аня їхала зустрічати маму! Зараз вона в лікарні!", - написала Степчук.

Нагадаємо, що цієї осені Київ просив в уряду 30 млн грн на ремонт доріг.

tsn.ua, kp.ua