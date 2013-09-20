На Харківщині без вісти зник 5-річний хлопчик
13:35, 20 вересня 2013Новини регіонів
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У пошуках - більш як 400 людей
У селі Малинівка Чугуївського району Харківської області зник без вісти п’ятирічний хлопчик.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, дитина пішла з дому в невідомому напрямку вчора, 19 вересня, близько 18:00.
Зараз у пошуках зниклого Дениса Сальника задіяні більше 400 осіб – працівників міліції, ДСНС, військовослужбовців, кінологів та місцевих жителів. На цей час пошуки продовжуються.
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