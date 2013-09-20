На Львівщині трактор смертельно травмував лісничого
14:18, 20 вересня 2013Новини регіонів
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Під час земляних робіт
У Львівській області під час проведення земляних робіт у лісі трактор смертельно травмував 50-річного лісничого.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 19 вересня, поблизу села Кіндратів Турківського району на горі Присліп під час проведення земляних робіт трактором було смертельно травмовано 50-річного лісничого Ясеницького лісництва, жителя с. Ясениця Турківського району.
Причини події та обставини, які призвели до загибелі людини, з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.
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