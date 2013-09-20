На Львівщині трактор смертельно травмував лісничого

У Львівській області під час проведення земляних робіт у лісі трактор смертельно травмував 50-річного лісничого.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 19 вересня, поблизу села Кіндратів Турківського району на горі Присліп під час проведення земляних робіт трактором було смертельно травмовано 50-річного лісничого Ясеницького лісництва, жителя с. Ясениця Турківського району.

Причини події та обставини, які призвели до загибелі людини, з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.