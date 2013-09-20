У Севастополі у ДТП одна людина загинула, 3 травмовано

Сьогодні, о 08:30 до Служби порятунку «101» м. Севастополя надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в Балаклавському районі між Ялтинським кільцем та поворотом на с. Штурмове.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, зіштовхнулися два легкових автомобілі: BMW і Toyota. На місце події прибув підрозділ аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Севастополі.

З’ясувалося, що в результаті ДТП постраждали 3 особи, які перебували у BMW. З другого автомобіля рятувальники вилучили тіло загиблого водія. На місці події працювали 7 рятувальників та 1 одиниця техніки.