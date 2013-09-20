На Вінниччині 7 людей отруїлися грибами

У Вінницькій області протягом останньої доби семеро людей госпіталізовані з отруєнням грибами.

Про це повідомляє УДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 19 вересня о 20:10 в реанімаційне відділення Барської районної лікарні з попереднім діагнозом «отруєння грибами» було госпіталізовано трьох жителів с.Митки: 96-річну бабусю, її 65-річну доньку та 36-річну онуку. Зі слів лікаря, постраждалі знаходяться у стані середньої тяжкості.

Того ж дня козятинським рятувальникам надійшло повідомлення, що в приймальне відділення відділкової лікарні станції Козятин із симптомами отруєння токсинами грибів було госпіталізовано 53-річну жінку, її 25-річного сина та 21-річну невістку, які власноруч назбирали гриби та, приготувавши їх, вжили.

Наразі постраждалі перебувають в реанімаційному відділенні лікарні у задовільному стані.

Вже 20 вересня на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №22 смт. Теплик надійшло повідомлення про те, що в районну лікарню з попереднім діагнозом «отруєння грибами» було госпіталізовано 60-річного жителя с. Соболівка.

На даний час постраждалий перебуває у терапевтичному відділені лікарні.