У Полтаві в 1-ій лікарні відкрили травматологію

У Полтаві сьогодні, 20 вересня, після капітального ремонту відкрилося травматологічне відділення 1-ої міської лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, відділення відкрив під час робочої поїздки віце-прем`єр-міністр України Костянтин Грищенко. Разом із керівниками області й міста він оглянув нові палати на 3 поверсі будівлі. Віце-прем`єр висловив задоволення побаченим і пожартував, що "краще сюди все-таки не потрапляти".

На оновлення травматологічного відділення з міського бюджету було виділено 1 млн 360 тис. грн. Ще за 540 тис. грн бюджетних коштів придбали необхідне сучасне обладнання для операційного блоку (інструментарій, операційний стіл, світильники), функціональні ліжка, м`який інвентар, оновили обладнання для стерилізації.

Планова травматологічна допомога надаватиметься на 50 ліжках жителям міста, а ургентна (невідкладна) - всім постраждалим, незалежно від їх реєстрації або проживання.

У відділенні за рік лікують стаціонарно близько 1500 хворих і постраждалих, виконують понад 1300 оперативних втручань, із яких близько тисячі - ургентні.

У відділенні працює 22 лікаря-травматолога і 45 середніх і молодших сестер.