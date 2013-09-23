У Києві виявлено майже 400 дітей-порушників ПДР

У Києві з початку року виявлено майже 400 дітей - порушників Правил дорожнього руху.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичного управління Державтоінспекції.

Наразі правоохоронці проводять в столиці профілактичні заходи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму «Увага! Діти на дорозі!». Зокрема, в рамках заходу інспектори ДАІ для безпечного пересування дітей чергують біля навчальних закладів, які наближені до проїзної частини, у години, коли вони прямують до шкіл, зазначили в прес-службі.

Дітям-порушникам інспектори ДАІ роблять записи у щоденники: «Батьки, зверніть увагу. Ваша дитина порушила правила дорожнього руху», повідомили в Державтоінспекції.

При цьому ДАІ закликає вчителів та батьків нагадувати дітям основні Правила дорожнього руху, підкресливши, що «обізнаність дітей в дорожній грамоті допоможе відвернути нещасні випадки та збереже життя».