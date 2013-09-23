В Одесі збирають речі та гроші для потерпілих від повені

В Одесі в рамках акції «Допоможи ближньому» почався марафон зі збору грошей, теплого одягу та інших потрібних речей для постраждалих від повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомили організатори заходу.

Прийом добродійної допомоги здійснюється за адресами: вул. Канатна,83 каб№208 (адміністративна будівля №2 облдержадміністрації), проспект Шевченка, 11 (регіональне відділення Національної Спілки журналістів) і вул. Гімназична, 25 (Фонд допомоги інвалідам ім. Георгія Жукова).

Акція відбувається за ініціативою громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, в Арцизькому і Саратському районах Одеської області в результаті сильних тривалих дощів упродовж 12-14 вересня в 17 населених пунктах було підтоплено 449 приватних житлових будинків, зруйновано 91 будинок і 85 будинків опинилися під загрозою руйнування. Жителі пошкоджених будинків тимчасово розміщені в будинках культури, готелях і у родичів. Організована доставка продуктів харчування і медикаментів.