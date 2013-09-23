На Вінниччині знайшли 2-річну дівчинку, яка заблукала

У Ямпільському районі Вінницької області співробітники міліції знайшли дівчинку, якій ще виповнилось 2 роки, вона заблукала та пройшла пішки понад два кілометри.

Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, до Ямпільського районного відділу міліції близько 12 години дня 20 вересня надійшло повідомлення про зникнення малолітньої дитини в с. Дзигівка. Дівчинка, якій виповнився усього рік і десять місяців, гралася на подвір’ї під наглядом бабусі. Коли жінка на деякий час відволіклася по господарству, дівчинка зникла. Майже дві години рідні разом з односельцями самотужки шукали дитину в селі. Після безрезультатних пошуків звернулися по допомогу в міліцію.

За словами начальника Ямпільського районного відділу міліції Сергія Гаджука, в Дзигівку виїхала посилена слідчо-оперативна група міліції, працівники кримінальної міліції у справах дітей та громадської безпеки. Правоохоронці та сільські жителі обстежували закинуті будинки, криниці, обійшли усе село, почали прочісувати лісосмугу за селом.

Дитину шукали за селом, потім вже через 2 години до міліції надійшов дзвінок від місцевого пастуха, який побачив дівчинку на пасовиську.

Дівчинка, загравшись, за цей час, поки її шукали, пройшла більше двох кілометрів, а потім стомившись, безпорадно сиділа на полі під проливним дощем. Там і побачив її пастух й загорнув у плащ, адже в цей час була злива, що супроводжувалася поривами вітру.

Дитину передали рідним.