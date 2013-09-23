В Луганську відбувся благодійний марафон

21 вересня на території Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (ЛНУ) відбувся перший у місті благодійний марафон «Біжи заради мрії!».

Як передає кореспондент УНІАН, організатором заходу виступила Асамблея студентського самоврядування університету. Марафон проводився під егідою Луганської обласної колегії Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України. Серед учасників заходу були представники вишів та шкіл міста, а також інші жителі міста, які бажали взяти участь у забігу, усього близько 200 чоловік. Хлопці та дівчата пробігли дистанцію у 1,5 кілометра і зібрали кошти для Луганського дитячого будинку.

За словами президента Асамблеї студентського самоврядування ЛНУ імені Тараса Шевченка Інни Хмаренко, збір коштів на благодійність проходив у два етапи. Спочатку волонтерські загони кожного університету зібрали кошти всередині навчальних закладів, а також на самому заході глядачі та учасники могли зробити свої благодійні внески. Всі зібрані кошти, а це більш як понад три тисячі гривень, організатори забігу передадуть до дитячого будинку № 3 м. Луганська на придбання канцелярських товарів.

Подібні благодійні марафони дуже популярні в усьому світі. Щорічно тисячі людей долають дистанції для того, щоб приєднатися до загального руху і допомогти нужденним. В Україні культура благодійних марафонів тільки розвивається. Заходи подібного формату вже проводилися в Києві, Одесі, Дніпропетровську, Львові та Харкові. Для Луганська студентський марафон у ЛНУ виявився першим.