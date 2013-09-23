Харківщина: в лісі знайдено зниклого 5-річного хлопчика
11:00, 23 вересня 2013Новини регіонів
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Заблукав два дні тому
У лісі неподалік села Малинівка Чугуївського району Харківської області знайдено п’ятирічного Дениса Сальника, який зник два дні тому.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили волонтери, які брали участь у пошуку.
За їхніми даними, дитину знайшли сьогодні у другій половині дня неподалік навчальної бази Державної служби з надзвичайних ситуацій, що розташована в урочищі Фігурівка.
Згідно з попередньою інформацією, дитину знайшов батько. Хлопчик живий.
Інші подробиці зараз з’ясовуються.
Як повідомляв УНІАН, 19 вересня близько 18.00 хлопчик пішов з дому в невідомому напрямку. Дитину оголосили в розшук. Пошуки тривали майже дві доби. Ситуацію ускладнювало те, що Денис не розмовляє.
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