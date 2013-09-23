Харківщина: в лісі знайдено зниклого 5-річного хлопчика

У лісі неподалік села Малинівка Чугуївського району Харківської області знайдено п’ятирічного Дениса Сальника, який зник два дні тому.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили волонтери, які брали участь у пошуку.

За їхніми даними, дитину знайшли сьогодні у другій половині дня неподалік навчальної бази Державної служби з надзвичайних ситуацій, що розташована в урочищі Фігурівка.

Згідно з попередньою інформацією, дитину знайшов батько. Хлопчик живий.

Інші подробиці зараз з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня близько 18.00 хлопчик пішов з дому в невідомому напрямку. Дитину оголосили в розшук. Пошуки тривали майже дві доби. Ситуацію ускладнювало те, що Денис не розмовляє.