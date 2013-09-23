На Львівщині родина з 6 осіб отруїлася грибами
11:32, 23 вересня 2013Новини регіонів
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Серед них – троє дітей
На Львівщині шестеро осіб госпіталізовано з діагнозом - отруєння грибами. Серед постраждалих – троє дітей.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, інформація про масове отруєння грибами надійшла сьогодні о 15:07 до оперативно-координаційного центру.
Внаслідок отруєння грибами до лікарні потрапила родина з села Чайковичі Сокальського району – загалом шестеро осіб, з яких троє дітей різного віку.
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