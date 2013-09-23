На Львівщині родина з 6 осіб отруїлася грибами

На Львівщині шестеро осіб госпіталізовано з діагнозом - отруєння грибами. Серед постраждалих – троє дітей.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, інформація про масове отруєння грибами надійшла сьогодні о 15:07 до оперативно-координаційного центру.

Внаслідок отруєння грибами до лікарні потрапила родина з села Чайковичі Сокальського району – загалом шестеро осіб, з яких троє дітей різного віку.