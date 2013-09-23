У Закарпатті мікроавтобус збив пішохода і перекинувся
11:34, 23 вересня 2013Новини регіонів
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Загинула 1 людина, 6 травмовано
У Закарпатській області пасажирський мікроавтобус збив пішохода і перекинувся.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 22 вересня, о 20.42 поблизу с. Верхній Коропець Мукачівського району, на автошляху Мукачеве-Львів.
«Водій приватного мікроавтобусу „Volkswagen” (перевозив 9 пасажирів) здійснив зіткнення з пішоходом, не впоровся з керуванням та допустив перекидання мікроавтобусу на бік», - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП загинув пішохід, ще 6 осіб (з них одна дитина 2011 р.н.) з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до центральної районної лікарні.
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