У Закарпатті мікроавтобус збив пішохода і перекинувся

У Закарпатській області пасажирський мікроавтобус збив пішохода і перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 22 вересня, о 20.42 поблизу с. Верхній Коропець Мукачівського району, на автошляху Мукачеве-Львів.

«Водій приватного мікроавтобусу „Volkswagen” (перевозив 9 пасажирів) здійснив зіткнення з пішоходом, не впоровся з керуванням та допустив перекидання мікроавтобусу на бік», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП загинув пішохід, ще 6 осіб (з них одна дитина 2011 р.н.) з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до центральної районної лікарні.