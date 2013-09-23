Під час будівництва дитсадка виявлено артснаряд

У райцентрі Біляївка Одеської області під час будівництва дитячого садка виявлено артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, снаряд калібру 122 мм було виявлено 21 вересня. В даний час місце знахідки охороняється. Працівниками ДСНС вживають заходів щодо його вилучення і вивезення для подальшого знищення.