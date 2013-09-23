У Львові 6-річна дитина отруїлася чадним газом
12:10, 23 вересня 2013Новини регіонів
0
Стан середньої важкості
У Львові 6-річний хлопчик потрапив до реанімації внаслідок отруєння чадним газом.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, небезпечна подія сталася 21 вересня, о 20.54. У місті Львові на вулиці Генерала Грекова в квартирі на другому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку отруївся чадним газом 6-річний хлопчик, якого було госпіталізовано до реанімаційного відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні.
Стан потерпілого станом на 23 вересня – середньої важкості.
Причини та обставини отруєння чадним газом малолітньої дитини – встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter