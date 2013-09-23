Житомирщина: двоє дітей перекинули на себе каструлю з окропом

В Житомирській області двоє малолітніх дітей перекинули на себе каструлю з окропом, 5-річна дівчинка померла від опіків у приймальному відділенні Ружинської районної лікарні, півторарічна - в тяжкому стані.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області, 21 вересня старша дівчинка гралася поряд з плитою разом зі своєю сестричкою і випадково перекинула каструлю з окропом.

Як розповіла лікарям та міліціонерам 37-річна мати дитини, гаряча вода потрапила на обох дітей, однак більше дісталося старшій – у неї була обпечена вся спина та ноги. Жінка самостійно обробила рани дітей протиопіковим спреєм та вирішила за медичною допомогою не звертатись, оскільки діти заспокоїлися та, на її думку, почувалися добре.

Наступного дня, помітивши, що одній з дочок стало зле, мати викликала фельдшера та дітей було терміново госпіталізовано. На жаль, старшу дівчинку медики врятувати не змогли – дитина померла 22 вересня ще у приймальному відділенні лікарні. Менша дівчинка зараз перебуває під наглядом лікарів, стан її оцінюють як середньо тяжкий.

Слідчим відділом Ружинського райвідділу УМВС України в Житомирській області розпочато досудове розслідування за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Матері загрожує покарання обмеженням або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Наразі правоохоронці з’ясовуються причини та обставини, що призвели до трагедії.