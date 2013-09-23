На Львівщині на полюванні смертельно поранили людину

У Львівській області у минулі вихідні під час полювання на качок загинув 62-річний працівник управління комунального майна Львівської обласної ради, який був смертельно поранений працівником одного з управлінь Львівської облдержадміністрації.

Про це УНІАН повідомив представник Львівської обласної ради.

У коментарі УНІАН начальник відділу зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила інформацію про загибель людини під час полювання у Пустомитівському районі Львівщини.

Як розповіла Світлана Добровольська, у суботу, 21 вересня, до Пустомитівського райвідділу міліції поступило повідомлення від 54-річного львів‘янина про те, що цього дня о 8.30, під час полювання на озері поблизу села Липники Пустомитівського району він з власної мисливської рушниці, стріляючи по птахові, випадково потрапив у чоловіка, що перебував від нього в кількох десятках метрах, який від отриманих травм помер на місці події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 КК України (вбивство через необережність).