У Києві під колесами потягу загинули двоє чоловіків

У Києві на залізничній станції «Видубичі» під колесами потягу загинули двоє чоловіків, які переходили колії у невстановленому місці.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України на Південно-Західній залізниці, це сталося 22 вересня.

Машиніст потягу повідомив слідчо-оперативній групі, що все трапилось настільки швидко, що він встиг подати лише звуковий сигнал.