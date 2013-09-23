У Києві під колесами потягу загинули двоє чоловіків
15:48, 23 вересня 2013Новини регіонів
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Переходили колії
У Києві на залізничній станції «Видубичі» під колесами потягу загинули двоє чоловіків, які переходили колії у невстановленому місці.
Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України на Південно-Західній залізниці, це сталося 22 вересня.
Машиніст потягу повідомив слідчо-оперативній групі, що все трапилось настільки швидко, що він встиг подати лише звуковий сигнал.
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