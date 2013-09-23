У столиці за харчування дітей переплатили 120 тис грн

Прокуратурою Дарницького району розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадовців РДА, які під час закупівлі хлібобулочних виробів для шкіл та дитячих садочків району зайво перерахували підприємцям майже 120 тис грн державних коштів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дарницького району міста Києва, перевіркою встановлено, що між районним управлінням освіти та столичним підприємством було укладено договори про закупівлю хлібобулочних виробів та тістечок для харчування дітей дошкільних, шкільних закладів, а також школи-інтернату №10 у Дарницькому районі.

Однак, під час проведення закупівель посадовці райдержадміністрації не перевірили обґрунтованість встановлених підприємцями цін на товари та послуги, внаслідок чого на рахунки приватного підприємства з бюджету було зайво перераховано близько 120 тис гривень.

Відомості про вчинення службовими особами РДА кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України (Службова недбалість), прокуратурою Дарницького району внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.