У Києві госпіталізовано водія, який отримав поранення

У Києві водій легкового автомобіля отримав поранення склом внаслідок вибуху невідомого предмету.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві, інцидент стався сьогодні близько 8.00 у Подільському районі на території приватного житлового сектору.

За попередніми даними, водій 1962 року народження, при виїзді із гаражу почув хлопок, після якого зі стелі будівлі впали якісь побутові предмети, пошкодивши лобове скло автомобіля і поранивши таким чином його власника.

"За викликом на місце пригоди виїхали вибухотехніки, експерти, які мають встановити причини події", - зазначили у міліції, зауваживши, що наразі їм невідомо, чим займається потерпілий.

Водночас у ВЗГ повідомили, що після проведення всіх необхідних експертиз будь-яких залишків вибухівки чи вибухонебезпечних речовин на місці події не виявлено.

“Експертиза, яка завершилась півгодини тому, не виявила будь-яких залишків вибухових речовин”, - зазначили у столичному главку.