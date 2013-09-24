В Одесі собака бійцівської породи порвала 78-річну жінку
09:40, 24 вересня 2013Новини регіонів
0
Рвана рана, перелом стегна
В Одесі госпіталізовано пенсіонерку після нападу собаки.
Як повідомили УНІАН у головному управлінні МВС в Одеській області, в Суворовському районі Одеси собака бійцівської породи, якого вигулював місцевий житель, напала на 78-річну жінку. Пенсіонерку було госпіталізовано з рваною раною передпліччя і переломом стегна. Її стан оцінюється як тяжкий.
«За словами свідків, власник тварини допомоги потерпілій не надав. За цим фактом проводиться перевірка», - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter