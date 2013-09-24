На Львівщині триває ліквідація наслідків негоди

У Львівській області триває ліквідація наслідків негоди, через яку було знеструмлено 8 населених пунктів, пошкоджено покрівлі будинків, повалено дерева та обірвано лінії електропередач.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вчора близько 18.00 частиною території Самбірського району Львівщини пройшли грозові дощі із шквалистими поривами вітру, місцями понад 25 м/с, внаслідок чого від електропостачання було відключено села Бісковичі, Воютичі, Максимовичі, П’яновичі, Лановичі, Міжгайці та Баранівці і частково місто Самбір).

У Самборі пошкоджено покрівлі 16 приватних житлових будинків, 17 житлових будинків комунальної власності і трьох будівель соціальної сфери (бібліотека, училище культури та профтехучилище). Повалено 77 дерев, якими пошкоджено 4 автомобілі, 2 опори міських ліній електропередач, гілками обірвано дроти, частково відключено електропостачання. До лікувальних закладів з травмами звернулось дві особи, яких після огляду і надання медичної допомоги відправлено на амбулаторне лікування;

У селі Рудня пошкодженл покрівлі приватного житлового будинку, господарчої будівлі, приватних будівель забійного цеху, пекарні та 2 складів.

На автодорозі Мостиська - Самбір (Бабинська сільська рада) зруйновано дах приватного кафе-бару «Аквамарин» на площі 800 кв. м і пошкоджено покрівлю кафе-бару «Піт Стоп» на площі 200 кв. м.

Станом на 7.00 вівторка відновлено електропостачання 6 населених пунктів, залишається відновити частково знеструмлені Самбір та с. Бісковичі. Проведено розпил та підготовку до вивозу 59 повалених дерев, звільнено 4 автомобілі, при міській адміністрації Самбора створено комісію для підрахунку й уточнення збитків.

До ліквідації наслідків негоди залучено 87 осіб та 20 одиниць техніки.

Ситуація перебуває на контролі Державної служби з надзвичайних ситуацій.