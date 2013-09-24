На Львівщині легковик наїхав на 11-річного хлопчика

На Львівщині водій автомобіля «ВАЗ-2110» скоїв наїзд на 11-річного школяра, якого у важкому стані з місця пригоди було госпіталізовано в лікарню.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 23 вересня о 14.45 на вулиці Галицькій у місті Мостиська. Водій легкового автомобіля “ВАЗ-2110” скоїв наїзд на пішохода-дитину, жителя села Завада Мостиського району, учня 6-го класу Мостиської СШ №1.

Потерпілого школяра з множинними травмами черепа та переломом гомілки госпіталізовано до реанімаційного відділення Мостиської комунальної центральної районної лікарні. Після надання необхідної медичної допомоги дитину для подальшого лікування відправлено до реанімаційного відділення Львівської комунальної міської дитячої клінічної лікарні.

Стан дитини на 24 вересня – важкий.

Обставини події – розслідуються.