На Івано-Франківщині шукають двох грибників

В Івано-Франківській області шукають заблукалих грибників.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби МНС України в Івано-Франківській області 23 вересня о 22:27 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в області поступило повідомлення від жительки Івано-Франківська про те, що близько 13:00 поїхали до лісу по гриби біля села Посіч Тисменицького району та не повернулися додому її 64-річний чоловік та 28-річний син.

Для проведення пошукових робіт до місця події було направлено рятувальників Івано-Франківського пошуково-рятувального відділення гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області в складі 4 чоловік та 1 одиниці техніки. Близько 01:00 в урочищі «Чорний ліс» рятувальники виявили автомобіль Volkswagen Passat, на якому заблукалі приїхали до лісу. Пошуки людей тривають.