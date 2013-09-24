На Вінниччині внаслідок зсуву грунту загинув чоловік

У Ямпільському районі Вінницької області внаслідок зсуву грунту загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УДСНС у Вінницькій області, 23 вересня о 17:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 35 м. Ямпіль надійшло повідомлення про те, що в с. Писарівка, під час проведення робіт з ремонту водогону стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув 82-річний місцевий житель.

Як з’ясувалося, чоловік підійшов до краю виритої траншеї, внаслідок чого стався зсув ґрунту.