На Вінниччині внаслідок зсуву грунту загинув чоловік
12:24, 24 вересня 2013Новини регіонів
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Підійшов до краю виритої траншеї
У Ямпільському районі Вінницької області внаслідок зсуву грунту загинув чоловік.
Як повідомили УНІАН в прес-службі УДСНС у Вінницькій області, 23 вересня о 17:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 35 м. Ямпіль надійшло повідомлення про те, що в с. Писарівка, під час проведення робіт з ремонту водогону стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув 82-річний місцевий житель.
Як з’ясувалося, чоловік підійшов до краю виритої траншеї, внаслідок чого стався зсув ґрунту.
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