Діти з обмеженими можливостями перемагають у спортивних змаганнях

23 вересня в Донецьку відбулася екскурсія для переможців Міжнародного футбольного турніру для людей з обмеженими можливостями «Seni Cup 2013» на стадіон «Донбас Арена».

Футбольний турнір «Seni Cup» проводиться в Україні вже 9 років, допомагаючи дітям з особливими потребами відчути себе повноцінною частиною суспільства. Змагання проходить за всіма правилами FIFA і дає можливість людям з особливими потребами взяти участь в спортивних іграх. Цього року призерами українського турніру стали вихованці Стрижавського (Вінницька обл.) і Білоцерківського (Київська обл.) дитячих будинків-інтернатів. Окрім цього, команда Стрижавського дитячого будинку представляла нашу країну в Польщі, в місті Торунь, на фіналі Міжнародної футбольної ліги для людей з обмеженими можливостями «Seni Cup 2013», і зайняла там друге призове місце.

«Поїздка на чемпіонат України, участь в турнірі в Польщі, подорож до Донецька і екскурсія на «Донбас Арену» – про більше наші вихованці і мріяти не могли. Для них це як найсміливіші мрії, що утілилися в життя. Хлоп`ята дуже багато і наполегливо тренувалися перед чемпіонатом, хотіли гідно представити нашу країну і у них це вийшло. Я вдячний фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» за те, що підтримує інвалідів і їх віру в себе, в людей і в майбутнє», – відзначив Василь Ліцкий, директор Стрижавського дитячого будинку-інтернату.

Основною метою проведення турніру є популяризація спорту серед осіб з обмеженими можливостями і адаптація їх в суспільстві. Саме тому його підтримує безліч державних і приватних організацій. Одним з таких партнерів сім років виступає фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках програми «Пряма адресна допомога». Також, третій рік підряд вихованці українських інтернатів, які займають призові місця в Міжнародному турнірі «Seni Cup», дістають можливість побувати на екскурсії на стадіоні «Донбас Арена». Фонд оплачує і організовує не тільки екскурсію, але і проїзд, проживання та харчування під час подорожі, адже учасниками турніру стають вихованці інтернатів зі всіх областей України.

Так, сьогодні 14 молодих людей з особливими потребами із Стрижавського і Білоцерківського дитячих будинків-інтернатів відвідали стадіон «Донбас Арена», де екскурсію їм особисто провів футболіст ФК «Шахтар» Василь Кобін. Такий захід – велика подія в житті вихованців інтернатів, адже вони є активними уболівальниками ФК «Шахтар», а побувати на знаменитому стадіоні і особисто познайомитися з професійним футболістом їх давня мрія. Саме такі ініціативи допомагають соціальній адаптації людей з обмеженими можливостями, надають їм можливість відчувати себе нарівні з іншими, знаходити сили, прагнути до перемоги і ніколи не здаватися.

«Я дуже радий сьогодні відвідати стадіон. У інтернаті ми майже завжди дивимося футбол і бачили не один раз «Донбас Арену» по телевізору, а сьогодні я сам стою на полі, – ділиться своїми враженнями Андрій Верхогляд, один з учасників екскурсії. – Спасибі Рінату Ахметову за це!».

Хлоп`ята взяли участь в екскурсії по стадіону, відвідали роздягальні футболістів і музей футбольного клубу. У залі для прес-конференцій молоді люди змогли відчути себе журналістами і задати безліч питань півзахисникові «Шахтаря» Василю Кобіну. Особливе захоплення у учасників екскурсії викликало їх урочистий вихід з роздягальні футболістів на поле стадіону під гімн футбольного клубу «Шахтар». Після закінчення заходу вихованці дитячих будинків-інтернатів зробили пам`ятні фото з Василем Кобіним, одержали автографи футболіста і із задоволенням пообідали у фан-кафе.