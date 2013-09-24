Більш як 60% житла в Україні може бути небезпечним для здоров`я людей. Про це заявив голова Української федерації працівників охорони здоров`я (УФПОЗ) Володимир Загородній під час прес-конференції у вівторок в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі УФПОЗ.

«За нашими оцінками, більш як 60 відсотків житла шкідливі й потенційно небезпечні для людей, які проживають у ньому. У зв`язку з тим, що сучасна людина проводить у квартирі або офісі 85-90% свого часу, речовини, які містяться в повітрі приміщень, становлять серйозну небезпеку для здоров`я людини», – наголосив Загородній.

«Що їмо, що п`ємо, де живемо, в яких умовах працюємо – ці питання є базовими для національної системи охорони здоров`я. Більшості захворювань можна запобігти, якщо проводити профілактику і зменшити ризики для здоров`я людини», – відзначив Загородній.

Директор центру «Соціальний моніторинг» Дмитро Дмитрук відзначив, що сьогодні питання безпеки житла для здоров`я відходить у українців на другий план. «Визначальним чинником при виборі житла є ціна – так відповіли 97% опитаних. Разом з тим, такі чинники як екологічна чистота будівельних і опоряджувальних матеріалів, екологічність регіону турбує близько 55% населення. Ми бачимо, що питання безпеки житла для здоров`я відходить на другий план. При цьому близько 60% опитаних упевнені, що будівельні й опоряджувальні матеріали не впливають на здоров`ї людей. 90% респондентів не пов`язують появу або загострення хронічних захворювань з екологією житла», – відзначив Дмитрук.

Серед найбільш небезпечних матеріалів, які можуть виділятися в житлових і офісних приміщеннях, експерти назвали азбест, який міститься в шифері і азбестових трубах, фенол і формальдегід, які містяться в ДСП, лінолеумі, мінеральній ваті, килимах. Також небезпеку становлять ацетон, бутанол, толуол, які містяться в лаках і фарбах.

«Велику небезпеку становлять важкі метали. Наприклад, металопластики можуть містити свинець. Пил, що утворюються від зношеності таких матеріалів, потрапляє в легені і призводить, наприклад, до розладу психіки у дітей. Це доведений факт», – сказав доктор медичних наук, головний експерт УФПОЗ Анатолій Гоженко.

Важкі метали, такі як кобальт, нікель і хром, можуть міститися в промислових відходах, використовуваних для виготовлення бетонів, цементов, фарбників.

Серйозною загрозою для екології житла є джерела пилюки. «Категорично не можна використовувати всередині приміщень матеріали, які при використанні виділяють пил», – сказав керівник відділу індустріального житлового будівництва Академії будівництва України Володимир Савенко. За його словами, при зношенні таких матеріалів у повітря піднімаються найдрібніші частинки лаків, синтетичних килимів, лінолеуму, мінераловатних утеплювачів, фарб. «Частинки, що містять небезпечні для здоров`я хімічні елементи, потрапляють на слизисті оболонки, в дихальні шляхи і можуть викликати головні болі, втому, депресію й інші нервові розлади», – додав Савенко.

За його словами, люди повинні дуже уважно ставитися до вибору матеріалів і перевіряти наявність сертифікатів якості як у магазинах, так і на ринках. «Це єдина можливість придбати меблі, будівельні й опоряджувальні матеріали, які матимуть найменший вплив на організм людини», – відзначив Савенко.