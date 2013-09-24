У Києві розроблено алгоритм дій при негоді

У Києві з метою ефективного реагування на випадки виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з атмосферними опадами, розроблено план, відповідно до якого діє алгоритм негайного інформування усіх служб міста про штормові попередження від Укргідрометцентру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сьогодні під час апаратної наради сказав начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Сергій Рюмшин.

Він зазначив, що, за інформацією Укргідрометцентру, вересень цього року виявився найвологішим за весь період спостережень. Так, за даними метеорологічної станції «Київ», за період з 1 до 20 вересня випало 164 мм опадів, що становить 4 місячних норми. Це близько до абсолютного максимуму опадів, зафіксованого у вересні 1923 року.

Водночас, рівень води у Дніпрі нормативний для вересня і становить 91,5 м за Балтійською системою.

«Дощовий вересень приніс певні проблеми для життєдіяльності міста, особливо 14-15 та 18-19 вересня. У ці дні пройшли сильні затяжні зливи, які призвели до локального тимчасового застою води на вулицях та прибудинкових територіях. Хоча надзвичайної метеорологічної ситуації у місті немає. Ми проаналізували недоліки, пов’язані з опадами, що виникли у вересні. Дощова каналізація в основному перебуває у робочому стані, окрім 4-х колекторів», - повідомив Рюмшин.

За його словами, враховуючи погодні умови на наступний тиждень, дощова каналізація готова до прийому води, але проблема полягає у можливому захаращенні зливоприймальних решіток сміттям, яке змивається з поверхні землі під час сильних злив. З метою поліпшення функціонування мережі зливостоків комунальна корпорація «Київавтодор» розробила Програму позачергових та першочергових заходів для забезпечення належного функціонування систем зливної каналізації міста, і вона перебуває на погодженні.

Відповідно до програми, для забезпечення сталої роботи існуючої системи водовідведення необхідно виконати роботи щодо очищення гідромонітором високого тиску колекторів протяжністю біля 8,5 км, замулення яких становить 40-60%.

Крім того, необхідно провести реконструкцію колекторів зі збільшенням перерізу, а це близько 21 км загалом у місті.

За інформацією Рюмшина, потребують також перевлаштування і заміни залізобетонні конструкції колекторів ПАТ «СУППР» довжиною 1,1 км, розчищення та поглиблення системи водовідведення КП «Плесо» протяжністю близько 17 км.

«З короткочасними та помірними дощами у нас проблем немає, діюча система зливостоків їх приймає вчасно. А що стосується злив та сильних затяжних дощів, у деяких місцях мережа зливостоків справляється не повністю. У певних житлових масивах – Жуляни, ДВРЗ, Червоний хутір – такі мережі взагалі відсутні, ще й існує додаткова проблема – дуже високий рівень ґрунтових вод», – наголосив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій.

Голова КМДА Олександр Попов доручив Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища терміново профінансувати з екологічного фонду завершення робіт із прокладання зливової мережі у Жулянах, а також негайно розпочати відповідні роботи на ДВРЗ та Червоному хуторі.

У разі інтенсивних опадів внаслідок обмеженої пропускної спроможності колекторів дощової каналізації підтоплення можуть бути і були у наступних 56 місцях:

– 17 місць у Голосіївському районі: у провулку Охтирському; на проспекті Науки на перетині з вулицею Червонопрапорною; на вулиці Ізюмська (вихід із заводу «Київгума»);

– 8 місць у Дарницькому районі: на проспекті Бажана (від транспортної розв’язки «Позняки» до транспортної розв’язки «Харківська» та від транспортної розв’язки «Позняки» до транспортної розв’язки «Осокорки»); на вулиці Вересневій (від вулиці Російської до вулиці Тростянецької); на вулиці Славгородській (від вулиці Абая до вулиці Тростянецької); на вулиці Клеманській (вся ділянка до вулиці Здолбунівської); на вулиці Дніпродзержинської (від Харківської площі до провулку Колекторного); на вулиці Колекторна (від БСА до озер Вирлиця);

– 2 місця у Деснянському районі: вулиця Братиславська, 52; вулиця Попудренка (автовокзал «Дарниця»);

– 4 місця у Дніпровському районі: на вулиці Алма-Атинській (від вулиці Трактористів до вулиці Профсоюзної), на Лівобережній площі (у двох місцях), на вулиці Марини Раскової;

– 2 місця в Оболонському районі: на вулиці Полупанова (від вулиці Автозаводської до вулиці Коноплянської), біля транспортної розв’язки станції метро «Героїв Дніпра»;

– 2 місця у Печерському районі: на вулиці Кіквідзе та на Залізничному шосе (біля КАШ №7 та від буд. №25 до №5);

– 6 місць у Подільському районі: кілька адрес на вулиці Фрунзе та на проспекті Правди, 85-А;

– 7 місць у Святошинському районі: на вулиці Стеценка від Берковецького кладовища до вулиці Міської;

– 8 місць у Солом’янському районі: на вулиці Божків Яр; вулиці Монтажників (від буд. №20 до вулиці Кіровоградської); вулиці Уманській (від вулиці Петровського до бульвару Чоколівського); бульварі Лепсе (від вулиці Комарова до вулиці Донця); колектор на Вокзальній площі (в районі виходу до Північних платформ); на проспекті Повітрофлотському (від вулиці Кінцевої до вулиці Мішина); вулиці Комарова (від моста Лепсе); селище Жуляни.

2 місця у Шевченківському районі: на проспекті Перемоги (на перетині з вулицею Шолуденка).