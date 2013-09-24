Лікарні Києва отримали ліки на 4 млн грн

18:02, 24 вересня 2013
Новини регіонів
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Благодійна допомога

Заклади охорони здоров’я Києва отримали ліки на 4 млн грн як благодійну допомогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, сьогодні за участю голови КМДА Олександра Попова відбулася урочиста передача сертифікату на отримання лікарських засобів. Це благодійна допомога столиці від японської компанії Takeda. Спектр препаратів включає в себе засоби для лікування ішемічного інсульту, шлунково-кишкових і простудних захворювань, а також діагностичні препарати для проведення комп’ютерної томографії.

«Як найбільша фармацевтична компанія в Японії та один зі світових лідерів індустрії Takeda дотримується прагнення до поліпшення здоров’я пацієнтів в усьому світі шляхом впровадження провідних інновацій в галузі медицини. Ми налаштовані на довгострокову співпрацю і висловлюємо готовність здійснювати освітню та інформаційну підтримку в сфері охорони здоров’я, сприяти розвитку науково-дослідної сфери та клінічних досліджень. А також надавати посильну благодійну допомогу там, де це найбільш необхідно», – повідомив член ради директорів Takeda Pharmaceutical Company Limited Франк Моріх.

Попов повідомив, що столична влада працює над створенням промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у Деснянському районі міста, і запропонував компанії Takeda долучитися до реалізації цього проекту, якщо її керівництво має такий інтерес. Йдеться про будівництво потужного вузла, який на площі 270 га зможе акумулювати десятки промислових підприємств.

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