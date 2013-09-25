На Київщині подружжя з 4-ма дітьми 8 років жило в лісі

У Бориспільському районі Київської області чоловік та його цивільна дружина вісім років жили в лісі з чотирма дітьми, побудувавши землянку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, їх виявив у лісі грибник, про що сповістив міліцію.

Правоохоронці, які прибули за викликом, з’ясували, що житель Хмельницької області вісім років тому продав будинок і разом з дружиною та однорічним сином приїхав до Києва. За словами чоловіка, працевлаштуватися на постійну роботу не вдалося, гроші скінчилися, і подружжя вирішило оселитися у лісі. Там у них народилися ще два хлопчика та дівчинка. Годувалася родина, збираючи та продаючи дари ліса, а також на нечасті заробітки чоловіка.

Діти вилучені з родини соціальними службами. Медики обстежили дітей і не виявили у них відхилень у здоров’ї, проте їхній психологічний стан потребує виправлення. Подальшу долю дітей визначатимуть відповідні служби.