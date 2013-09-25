У Маріуполі на городі виявили дві ділянки конопель

У Маріуполі Донецької області правоохоронці ліквідували дві ділянки посівів конопель, виявлені у 55-річної місцевої жительки на території її приватного домоволодіння.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції, до чергової частини надійшло анонімне повідомлення про те, що на присадибних ділянках приватного сектора жінка вирощує заборонені рослини. Згідно з вимогами Кримінально-процесуального кодексу України, в районному суді було отримано відповідний дозвіл на огляд даної присадибної території і домоволодіння. Прибувши за місцем проживання господині будинку, співробітники міліції виявили дві ділянки посівів конопель.

Правоохоронці вилучили майже 100 кущів заввишки понад метр. Крім того, під час огляду за місцем проживання фігурантки, правоохоронці виявили згортки подрібненої речовини з характерними ознаками коноплі. Вилучене було направлено на експертизу.

За словами господині даного будинку, вона зайнялася вирощуванням нарковмісних культур «виключно з цілющою метою - як засіб для підвищення апетиту».

В даний час слідчим відділом Жовтневого райвідділу міліції відкриті кримінальні виробництва за ч.2 ст.309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту), і за ч.1 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Фігурантці загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.