В аеропорту Сімферополя виявили радіаційний годинник

Радіаційний годинник, що в 3,6 разів перевищував допустиму норму гамма-випромінювання, виявили в аеропорту «Сімферополь» прикордонники спільно з митниками.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, під час оформлення пасажирів рейсу Сімферополь – Москва спрацювала система контролю за переміщенням радіоактивних речовин «Янтар». Працівники аеропорту разом з представниками екологічної служби встановили, що джерелом гамма-випромінювання є корабельний годинник, який знаходився серед речей одного з пасажирів. Власником годинника виявився громадянин Росії, який пояснив, що придбав річ на ринку в Алушті. Годинник було вилучено представниками екологічної служби.