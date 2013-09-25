Затримали вантажівку з вибуховою речовиною, що витікала

У Запорізькій області інспектори ДАІ затримали вантажівку з динітротолуолом — небезпечною вибуховою речовиною, що витікала.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу профілактики УДАІ ГУ МВС у Запорізькій області Андрій Топчій.

Факт витікання динітротолуолу - токсичної вибухової речовини шостого класу небезпеки — було виявлено 24 вересня близько 22.00 на трасі Одеса-Новоазовськ інспекторами поста ДАІ в районі с. Луначарське.

«Інспектори зупинили автомобіль, обладнаний для перевезення небезпечних вантажів, і при огляді машини виявили течу: відповідно до документації відбувалося витікання на дорогу динітротолуолу – речовини токсичної і вибухонебезпечної, що класифікується як речовина шостого класу небезпеки», - повідомив Топчій.

За його словами, у зв`язку зі встановленням факту витікання на проїжджу частину вибухонебезпечної речовини дорогу було частково перекрито, а вантажівку, що здійснювала перевезення, відконвойовано на безпечну відстань (стаціонарний пост, на якому її було зупинено, розташована в 100 метрах від двох АЗС), на місце події викликали рятувальників МНС.

За даними помічника начальника ГУ ДСНС регіону Юлії Баришевої, рятувальники вже ліквідували течу і провели роботи з усунення наслідків події на проїжджій частині.

Обставини і причини розгерметизації транспортної місткості для перевезення особливо небезпечних вантажів встановлюються.