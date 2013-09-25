В Одесі горів бар, ніхто не постраждав

У Малиновському районі Одеси 24 вересня горів бар.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із ЗМІ і роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України в Одеській області, близько 23.00 до служби «101» Одеси надійшло повідомлення від охоронця про те, що по вулиці Академіка Філатова в приміщенні одноповерхового бару «Шансон» почалася пожежа.

Рятувальники прибули на місце виклику, але відразу приступити до гасіння пожежі не змогли, оскільки приміщення було під напругою.

«Коли співробітники районної електромережі знеструмили об`єкт, пожежні приступили до ліквідації пожежі – горіла внутрішнє оздоблення кухні. У ній було 2 газових балона, але завдяки оперативним діям рятувальників вибуху не сталося. Через пізній час кафе було зачинено, відвідувачів у приміщенні не було, двері відкрив охоронець», - повідомили у відділі.

Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.