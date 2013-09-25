У столиці запрацює 15-ий дитбудинок сімейного типу

У Дніпровському районі Києва до Дня усиновлення, що відзначається 30 вересня, буде відкрито 15-й дитячий будинок сімейного типу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Служби у справах дітей Миколу Кулебу.

За його словами, до кінця поточного року заплановано відкриття загалом 3 нових дитячих будинків сімейного типу, а в наступному році в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України планується відкриття ще 5 таких закладів. Кулеба зауважив, що це дасть змогу забезпечити сімейними формами виховання до 90% посиротілих дітей.

За його інформацією, чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Києві має стійку тенденцію до зменшення. Протягом останніх двох років кількість посиротілих дітей у столиці зменшилася майже на 6%: з 2533 дітей у 2010 році до 2389 дітей у 2013 році. Показник забезпечення посиротілих дітей сімейними формами в Києві значно вищий, ніж середній в Україні: 87% – у Києві, 80% – в Україні на кінець 2012 року.

“Київ сьогодні є одним з лідерів у цьому показнику в державі. При постійному зменшенні дітей, які можуть бути усиновлені, у столиці щороку усиновляють більше 130 дітей. Крім того, протягом останніх років у Києві національне усиновлення значно переважає над міждержавним», – сказав Кулеба.

У Службі у справах дітей інформують, що наразі в державних закладах перебуває 228 посиротілих дітей віком до 18 років, у 2010 році їх було близько 400 осіб. Кожна третя дитина-сирота знаходиться в закладах соціального захисту – будинках-інтернатах для дітей-інвалідів. Більше половини дітей – 53% – є інвалідами дитинства. Це діти, які переважно мають тяжкі вроджені вади розвитку, синдром Дауна, ВІЛ-статус, ВІЛ-контакт, гепатит С та інші. Дітям цієї категорії життєво необхідні довготривалі курси лікування, основна маса хвороб вимагають від народження спеціалізованих курсів реабілітації, навчання і соціалізації. Фахівці стверджують, такі діти потребують окремих підходів у забезпеченні їх сімейними формами виховання.

В КМДА зазначають, що вперше у 2013 році запроваджено надання з міського бюджету додаткової матеріальної допомоги сім’ям, які виховують дитину-сироту з інвалідністю. Так, близько 120 дітей щомісяця отримують додаткову матеріальну допомогу з міського бюджету в розмірі від 900 до 1200 грн.