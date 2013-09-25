В Івано-Франківську поставили нову установку з очищення води

В Івано-Франківську комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» на станції аерації ввело в експлуатацію сучасну установку для очищення води.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації, у відкритті установки взяв участь віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул, який перебуває на Прикарпатті з робочою поїздкою.

На станції аерації встановлено нову сучасну установку для очищення води, а також лабораторне обладнання для пошуку витоків та хімічного аналізу рідин. На черзі другий етап проекту — будівництво лінії утилізації мулу із видобутком біогазу.

Світовий банк є джерелом фінансування даного проекту за програмою «Розвиток міської інфраструктури в Україні». Загальна вартість обох етапів цього проекту становить майже 11 млн доларів США.

На нараді з обговорення реалізації проектів в Україні за участю Світового банку віце-прем’єр-міністр Вілкул також наголосив, що урядом проводиться системна робота щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів з модернізації ЖКГ. За його словами, наразі в 14 містах України реалізується проект Світового банку «Розвиток міської інфраструктури», вартість якого - 140 млн доларів США.

«Сьогодні ми запустили пусковий комплекс станції аерації для очистки води (механічної та біологічної) в Івано-Франківську, - сказав посадовець. - Це вирішить екологічну проблему - очищення стічних вод міста Івано-Франківська перед їх скидом у річку Бистриця поблизу села Ямниця».

Довідка УНІАН. Метою діяльності комунального підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром" є забезпечення стабільності роботи систем водопостачання і водовідведення, обслуговування дощової каналізації, озера, фонтанів, прокладання та ремонт мереж, зниження виробничих витрат.

Джерелом водопостачання м. Івано-Франківська є поверхневі води двох гірських річок : Бистриці Солотвинської і Бистриці Надвірнянської – потужністю 90 тис. куб. м за добу, на яких розташовано два водозабори: Солотвинський і Надвірнянський. На балансі підприємства знаходяться каналізаційні очисні споруди повної біологічної чистки потужністю 145,0 тис. куб. м за добу, який знаходиться в с. Ямниця.

Протяжність каналізаційних мереж – 264 км, дощових мереж – 184 км, водопровідних мереж – 521 км. Кількість житлових будинків, обладнаних засобами обліку води — 560. На підприємстві працюють 725 працівників, в т.ч 180 інженерно-технічних працівників та 545 робітників.