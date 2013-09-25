У Криму оголосили штормове попередження

Кримське управління ДСНС на сьогодні оголосило штормове попередження в регіоні через сильні дощі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Криму.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, 25 вересня в Криму місцями сильні зливи.

У свою чергу, Кримська Державтоінспекція закликала водіїв автомобілів бути максимально уважними на мокрій дорозі, дотримуватися швидкісного режиму і правил маневрування.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня через зливи на 25-й кілометр дороги «Ялта-Севастополь» зійшов селевий потік площею 15 на 40 метрів і об`ємом 16 кубометрів, жертв не було. Багно з траси прибирали рятувальники і працівники дорожніх підприємств.