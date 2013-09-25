У центрі Львова впав балкон, травмовано жінку-перехожу

У центрі Львова внаслідок обвалу одного з балконів будинку було травмовано жінку-перехожу.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 24 вересня о 14.20 з другого поверху будинку по вулиці Шолом-Алейхема, 17 (будинок часів польської забудови та Австро-Угорщини) впав фрагмент балкону розміром 25×30 см, який травмував 25-річну львів’янку, яка в цей час проходила під ним. Жінку з травмою голови було госпіталізовано в нейрохірургічне відділення комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Обставини події з’ясовуються.