У Харківі дозволили переселяти мешканців зі зношених будинків

Харківська міськрада дозволила відселяти мешканців зношених будинків у житло, придбане на вторинному ринку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, депутати Харківської міської ради сьогодні, 25 вересня, надали Департаменту житлового господарства право відселяти громадян із старих аварійних будинків, купуючи для них рівноцінне житло на вторинному ринку.

Як повідомив директор Департаменту житлового господарства Роман Нехорошков, це дасть змогу значно зекономити бюджетні кошти, убезпечити життя людей, що проживають у зношених будинках, і в перспективі отримати нові квартири для черговиків.

За словами директора департаменту, у деяких випадках вигідніше відселити мешканців будинку, ніж щорічно вкладати бюджетні кошти в його ремонт. Передбачається, що після відселення на місці зношених будинків зацікавлені інвестори зможуть побудувати нові житлові багатоповерхівки.