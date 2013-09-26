Презентували програму моніторингу харчування у дидсадках

Протягом трьох місяців в усіх дитячих садках столиці запрацює електронна програма моніторингу харчування у дошкільних навчальних закладах. Про це під час презентації новітнього електронного ресурсу повідомив заступник голови КМДА Віктор Корж, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Протягом літа програму випробовували в 11 дитячих садочках пілотного Печерського району. Наразі успішно завершено її тестову апробацію, тож поступово використання електронного моніторингу дитячого харчування запровадять в дитсадках усіх районів столиці.

«У рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України у столиці триває активна робота щодо розширення мережі дошкільних навчальних закладів та забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти. Крім того, одним із пріоритетних напрямів для київського дошкілля є вирішення проблеми організації харчування дітей. Аби уніфікувати увесь процес, було вирішено запровадити програмне забезпечення моніторингу харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Результати апробації програми свідчать про абсолютні переваги і нові можливості. Крім того, ми плануємо централізувати формування меню для всіх дитячих садків Києва, що дозволить перейти на централізовану закупівлю та постачання продуктів до всіх дитсадків міста», – зазначив Корж.

У Департаменті освіти і науки, молоді та спорту інформують, що програма моніторингу харчування у дошкільних навчальних закладах є багаторівневою і передбачає роботу як у дитячих садках, так і у керуючих установах. До основних функцій програми на рівні дитячого садка входять: формування щоденного та перспективного меню, ведення обліку і контролю за постачанням та залишками продуктів, підрахунок та контроль за виконанням норм щодо сумарних значень за білками, жирами, вуглеводами, які отримують діти, моніторинг відвідування дитячого садка, формування основних звітних форм для спрощення та зменшення паперової роботи. Розроблена програма буде єдиною для всіх дитячих садків – це задовольнить усі вимоги працівників дитячих садків як з точки зору функціональності, так і з точки зору зручності використання.

Крім того, завершальним етапом системи «Електронний дитячий садок» стане технологічна картка дошкільного навчального закладу. Її розробку розпочнуть у наступному 2014 році. За намірами фахівців профільного департаменту, електронна картка дитсадка міститиме інформацію про інвентаризацію технологічного майна, зокрема, пральні, харчоблоку та комори, а також проведення поточних ремонтів у закладі.