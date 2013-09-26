На Житомирщині чоловік випадково поранив себе з рушниці

У Житомирській області вчора чоловік випадково вистрелив у себе, зібравшись на полювання.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник Сектору зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області Наталія Тимчук.

За її словами, слідчим відділом Чуднівського райвідділу міліції обласного УМВС вчора розпочато досудове розслідування за фактом вогнепального поранення 28-річного чоловіка, яке сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю. За попередніми даними, потерпілий ненавмисно поранив себе у живіт з мисливської рушниці.

Близько 16 години 24 вересня до Чуднівського райвідділу УМВС України в Житомирській області надійшло повідомлення про те, що до Чуднівської районної лікарні доставлено чоловіка з вогнепальним пораненням живота. Правоохоронці негайно виїхали на місце події.

За попередніми даними, 28-річний місцевий житель, вирушивши на полювання, порушив елементарні правила поводження зі зброєю. Очевидно, саме це й стало причиною трагедії: намагаючись дістати рушницю з дна гужової підводи, чоловік взяв зброю за ствол та необачно потягнув на себе, що й спричинило постріл.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Наразі встановлюються всі обставини події. Пораненого, чий стан лікарі зараз оцінюють як тяжкий, прооперовано.

Як повідомив УНІАН заступник начальника – начальник міліції громадської безпеки УМВС України в Житомирській області Юрій Лебідь, з початку цього року в Житомирській області працівники міліції вилучили з незаконного обігу 66 одиниць зброї та понад 1000 шт боєприпасів, 28 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Довідка УНІАН. Відповідно до ст.263 Кримінального кодексу України за носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу визначено покарання позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.