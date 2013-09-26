У Вінниці під час пожежі в будинку врятовано 12 осіб

У Вінниці під час пожежі в житловому будинку врятовано 12 осіб, з них двоє дітей.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, о 2.04 до Управління ДСНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про пожежу у комірному приміщенні між 8 та 9 поверхом житлового будинку на просп. Юності, 22.

Комора самовільно обладнана мешканцями будинку в технічному приміщенні, в якому розташований сміттєпровід, що не використовується.

Під час гасіння пожежі підрозділами УДСНС врятовано по сходовій клітині 12 осіб, з них 2 дитини. Всього евакуювались з під’їзду 32 людини.

Вогнем знищено комірні приміщення з 3-го по 9-й поверх. Розповсюдження вогню відбувалось через сміттєпровід та отвори навколо нього.

Пожежу ліквідовано о 3.50.

Внаслідок займання загиблих, травмованих немає.

Збитки та причина пожежі встановлюються.