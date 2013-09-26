У Житомирі 73-річній жінці не надали медичної допомоги

На Житомирщині розпочато досудове розслідування за фактом ненадання медичної допомоги 73-річній жінці, яка померла на території лікарні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, слідчий відділ Житомирського райвідділу обласного УМВС розпочав досудове розслідування за фактом ненадання медичної допомоги 73-річній жінці, якій стало зле на території однієї з житомирських лікарень і вона померла.

У якій саме лікарні стався випадок, правоохоронці не вказують з етичних міркувань та в інтересах слідства, зазначила Ващенко.

За її словами, 24 вересня до міліції звернувся син померлої із заявою про відмову медиків негайно надати допомогу його матері. Чоловік повідомив, що коли жінці стало недобре, рідні звернулися до медичних працівників, які перебували у найближчій будівлі лікарні. Однак ті не відразу кинулися надавати хворій невідкладну медичну допомогу і через деякий час жінка померла, за попередніми висновками експертів, через серцеву недостатність.

Наразі встановлюються всі обставини події.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 Кримінального кодексу України, за ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, якщо це спричинило смерть людини, передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 4 років або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, трагічний випадок стався на території Житомирської районної лікарні.