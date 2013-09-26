У Одесі поширювали курильні суміші із психотропами

В Одесі співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Одеського міського управління міліції затримали двох підозрюваних у поширенні в місті курильних сумішей із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини АКВ -48.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник відділу БНОН Юрій Безуглов. За його словами, співробітники міліції провели санкціоновані обшуки в одному з торгових кіосків Суворовського району, а також у квартирах двох одеситів, один з яких підозрюється в організації протизаконної діяльності, а другий - у реалізації заборонених засобів.

Під час обшуків вилучено майже 5 тис доз різних психоактивних речовин, які продавалися під виглядом курильних сумішей, оберегів, солей для ванн. Також вилучено гроші в сумі майже 1 млн грн.

Затримані - 1986 і 1987 років народження. Стосовно них розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

За даний вид правопорушень передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Як повідомив Юрій Безуглов, вилучені речовини направлені на експертизу до Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, а також - в аналогічні установи інших регіонів України, щоб отримати об`єктивну і точну інформацію про хімічний склад зілля.