На Прикарпатті через отруєння грибами померла 1 особа

На Прикарпатті через отруєння грибами 1 особа померла, двох - госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області, 24 вересня о 06:36 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №7 міста Коломиї надійшло повідомлення від чергового лікаря швидкої медичної допомоги про те, що 23 вересня о 23.55 в реанімаційне відділення Коломийської центральної районної лікарні з діагнозом «отруєння грибами» госпіталізовано трьох жителів села Підгайчики Коломийського району: 76-річну жінку, її 48-річного сина та їх 61-річного родича. Як з’ясувалося, того дня люди, назбиравши в лісі грибів, приготували з них страву та спожили. Увечері у потерпілих погіршилося самопочуття і вони викликали швидку медичну допомогу. Після проведення реанімаційних заходів 76-літня жінка померла в Коломийській центральній районній лікарні. Двоє інших потерпілих наразі госпіталізовані в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню для подальшого лікування. Стан хворих - середньої важкості.