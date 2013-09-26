Житомирщина: у Коростишеві виступають проти медичної реформи

У Коростишеві (Житомирська область) близько двохсот чоловік пікетують сесію райради, виступаючи проти медичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг проходить під гаслом "Ні-диктатурі", "Ми-проти закриття лікарні!".

Участь у заході беруть участь активісти Житомирської районної організації ВО "Свобода" та місцеві жителі.

Виступаючі на мітингу розповіли, що акція проходить на знак протесту проти реорганізації Коростишівської районної лікарні, долю якої сьогодні має вирішити сесія райради.

Учасники мітингу делегували на сесію свого представника - народного депутата України, члена ВО "Свобода" Олександра Мирного.

Охорона райради не пропускала Мирного на сесію і учасники мітингу намагалися взяти приміщення райради штурмом. Після тривалих переговорів депутата на сесію пропустили.

На сесію не пропустили кількох журналістів. Представник влади повідомив пресі, що "акредитація на сесію закінчилася вчора".

Акція протесту триває. Представники влади до пікетувальників поки не виходили.