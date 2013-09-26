У Києві автомобіль збив жінку на пішохідному переході

У Києві автомобіль Державної служби охорони збив жінку на нерегульованому пішохідному переході.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Департаменту Державної служби охорони при МВС України, 25 вересня о 20.00 до чергової частини Управління ДСО при Головному управлінні МВС України в Києві з чергової частини Дніпровського відділу ДСО надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду – на вулиці Вербицького службовий автомобіль «ВАЗ 21093» вказаного відділу ДСО скоїв наїзд на пішохода.

Повідомляється, що близько 19.48 наряд спецпідрозділу груп затримання Дніпровського ВДСО рухався зі сторони вулиці Тростянецької в напрямку вулиці Декабристів. На нерегульованому пішохідному переходу на проїжджій частині дороги раптом з’явилася жінка. Унаслідок зіткнення з автомобілем мешканка Києва, 1987 року народження, отримала тілесні ушкодження.

Як повідомляється, міліціонери ДСО викликали карету швидкої медичної допомоги, водночас намагаючись надати першу допомогу потерпілій. Постраждалу було доставлено до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Попередньо їй діагностували закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом ключової кості правої руки та численні садна тіла. Наразі жінку госпіталізовано.

Столичною Державною службою охорони надано матеріальну допомогу потерпілій, необхідну для належного лікування. Триває службова перевірка обставин інциденту, йдеться в повідомленні.