На Тернопільщині голова ЛКК видавав недостовірні довідки

На Тернопільщині викрили голову лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК), який видавав недостовірні довідки про стан здоров’я.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, уже доведено, що заступник головного лікаря райлікарні, голова лікарсько-консультаційної комісії видав два недостовірні висновки про неможливість працівників за станом здоров’я виконувати свої функціональні обов’язки. Причому засвідчивши документ власним підписом, підпис іншого члена комісії посадовець підробив.

Такі дії голови ЛКК дали підстави для звільнення двох працівників з посад за станом здоров’я та призначення їм пенсій. Дані люди встигли безпідставно отримати з бюджету Пенсійного фонду України понад 80 тис. грн.

За фактом видачі недостовірних висновків цього тижня відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці перевіряють правомірність видачі інших довідок, до яких був причетний даний посадовець.

За неофіційними даними, викрили голову Гусятинської ЛКК.